Понедельник
Завтрак:
· Каша овсяная на молоке(1,5%) - 150г
· Яблоко - 80г
· Хлеб цельнозерновой-20г
· Чай с мёдом и лимоном 10г
Обед:
· Суп с фрикадельками - 250г
· Салат из свежих овощей - 100г
· Хлеб цельнозерновой -20 г
· Компот из сухофруктов без сахара - 200мл
Полдник:
· Бутерброд с курицей и овощами - (цельнозерновой хлеб, грудка, овощи (салат, помидор)) -50\80\100г
· Чай
· Банан 80г
Ужин:
· Котлеты с гречкой и овощами - 80\120\100
· Хлеб цельнозерновой - 20г
· Чай с курагой - 10
Комментарий: на период снижения веса для себя лучше выбирать цельнозерновой хлеб. Он богат макро- и микроэлементами. Также благоприятно влияет на работу кишечника.
Вторник
Завтрак:
· Каша гречневая - 150г
· Яйцо куриное - 1шт
· Хлеб - 20г
· Чай зеленый
Обед:
· Борщ - 250г
· Салат с языком(курицей) -150г
· Хлеб - 20 г
· Чай +ложка варенья 15 г
Полдник:
· Котлета с макаронами - 80г\ 120г
· Чай +изюм - 10г
Ужин:
· Курица тушенная с овощами 70г\150г
· Хлеб-20г
· Тыквенные семечки - 20г
· Яблоко 100г
Комментарий: тыквенные семечки содержат витамины и микроэлементы и будут помогать тебе в снижении веса.
Среда
Завтрак:
· Омлет из двух яиц на молоке 1,5%
· Бутерброд с курицей и овощами - 30\40\50г
· Чай с мёдом - 10 г
Обед:
· Плов из курицы -200г
· Хлеб цельнозерновой -20г
· Салат из овощей - 150г
· Оливковое масло нерафинированное -10г
· Чай с сухофруктами - 10 г
Полдник:
· Бутерброд с семгой - 40\60г
· Киви - 40г
· Чай зеленый
Ужин:
· Суп грибной -250гр
· Хлеб цельнозерновой - 40гр
· Салат из кальмара с яйцом-100гр
· Киви - 1 шт
Комментарий: старайтесь, чтобы в каждом приеме пищи присутствовал животный белок, это позволит Вам чувствовать длительное насыщение и ускорит обмен веществ.
Четверг
Завтрак:
· хлеб цельнозерновой 40г
· Каша перловая 150гр со сливочным маслом 5г
· Чай зеленый без сахара
Обед:
· Борщ 250гр со сметаной 10% 5г
· Хлеб цельнозерновой 40 г
· Салат кальмар с яйцом - 100г
· Чай + шоколад 12 г
Полдник:
· Филе индейки с тушенными овощами 100\150г
· Хлеб-40г
· Чай с курагой 10г
Ужин:
· Курица запеченная в фольге + запеченный картофель 100\140г
· Йогурт нежирный 150мл
Комментарий: постарайтесь сократить количество перекусов в виде "чай с печеньем". По статистике 80% людей с лишним весом, регулярно перекусывают, что приводит к ожирению.
Пятница
Завтрак:
· Каша овсяная с кусочками фруктов 150\50г
· Бутерброд из цельнозернового хлеба с красной рыбой или птицей 40\40г
· Чай с мёдом 10г
Обед:
· Уха- 250г
· Салат из свеклы - 150г
· Хлеб цельнозерновой - 35г
· Чай +сухофрукты 15 г
Полдник:
· Перец фаршированный мясом и рисом - 180г
· Хлеб цельнозерновой - 20г
· Компот из сухофруктов без сахара200мл
Ужин:
· Куринные котлеты запеченные в духовке - 100г
· Салат из помидоров, огурцов с брынзовым сыром 150г
· Груша - 150г
Комментарий: лучшие десерты для людей, которые решили снижать вес это: мёд, сухофрукты, фрукты, горький шоколад, варенье, ягода, зефир, пастила, мармелад.
Суббота
Завтрак:
· Каша овсяная на молоке(1,5%) - 150г
· Яблоко - 80г
· Хлеб цельнозерновой-20г
· Чай с мёдом и лимоном 10г
Обед:
· Суп куриный с лапшой - 250г
· Хлеб - 20г
· Салат "Крабовый" - 100г
· Чай с вареньем - 14г
Полдник:
· Нежирный творог с йогуртом -120г
· Хлеб цельнозерновой -2 0г
· Чай зефир или пастила - 15 г
Ужин:
· Печень куриная с рисом и овощами -80\160г
· Яблоко - 110г
Комментарий: если Вы случайно переели, не спешите устраивать разгрузочный день. По статистике, такая тактика приводит к повторным перееданиям. Лучше проанализировать причину переедания и сделать выводы. Возможно, стоит поработать с мотивацией к снижению веса.
Воскресенье
Завтрак:
· Каша гречневая на молоке 1,5% - 150г
· Бутерброд с индейкой или красной рыбой - 40\50г
· Чай зеленый с мёдом и орехами 10\15гр
Обед:
· Суп гороховый с копченостями 250г
· Салат из пекинской капусты с яблоками и грецким орехом - 180г
· Хлеб - 20г
· Чай мармелад - 10г
Полдник:
· Курица тушеная с овощами - 80\150г
· Хлеб-20г
· Чай + курага 15 г
Ужин:
· Курица тушенная с овощами 70г\150г
· Тыквенные семечки - 20г
· Яблоко 10г
Комментарий: научитесь есть медленно 10-15 минут, без телевизора, телефона или компьютера. Это поможет Вам насыщаться от меньшего количества пищи.